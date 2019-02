Pietra Ligure. Mattia Pizzorno è ormai fuori pericolo e Christian Ferrante è già stato dimesso dalla Chirurgia plastica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trovava ricoverato nei giorni scorsi a seguito di un decorso post-operatorio. Questa la situazione dei due ragazzi rimasti gravemente feriti nel tremendo schianto avvenuto sulla via Aurelia a Pietra Ligure, nel quale ha perso la vita il giovane di Magliolo Alessandro Chiesa.

Mattia Pizzorno, classe 1998, e Christian Ferrante, di 22 anni, sono rimasti per diversi giorni ricoverati nel reparto di Rianimazione del nosocomio pietrese a seguito dei gravi traumi riportati nell’incidente.

di 12 Galleria fotografica Incidente di Pietra Ligure, il ricordo degli amici di Alessandro Chiesa









Fortunatamente il loro quadro clinico si è evoluto in maniera positiva: Christian è già stato dimesso e dovrà sottoporsi ad un ultimo intervento, già programmato, a Genova, mentre Mattia, uscito dalla Rianimazione, si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica del Santa Corona.

Stando a quanto riferito dallo staff medico proseguono le cure e la terapia: circa 30 giorni la prognosi, tuttavia saranno i riscontri dei prossimi giorni a determinare la data del ritorno a casa del giovane.

Notizie positive, quindi, per i due ragazzi che hanno tenuto col fiato sospeso per giorni e giorni parenti e amici, che si sono stretti alle loro famiglie nei difficili momenti post-incidente, con il dramma della morte di Alessandro Chiesa e l’apprensione per le condizioni dei due feriti.