Schiaffeggia il “rivale” per un parcheggio, 26enne arrestato dai carabinieri

Albenga. E’ scaturito a causa di un posto auto il diverbio, poi degenerato in aggressione, che questa mattina ha portato all’arresto di un 26enne ingauno da parte dei carabinieri della stazione di Albenga. Il fermo è avvenuto in esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione disposta dal tribunale di Savona nei confronti del 26enne, pregiudicato e in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

I fatti risalgono allo scorso 7 febbraio. Presentando denuncia per il reato di lesioni personali, la vittima dell’aggressione aveva spiegato ai carabinieri di aver avuto con uno sconosciuto un diverbio su chi dovesse occupare o meno un posto auto in un parcheggio lungo via Viziano. Durante la lite, lo sconosciuto gli aveva sferrato un violento schiaffo al volto.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato la tesi della vittima, facendo scattare la segnalazione al tribunale di sorveglianza di Genova.

Il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione della misura e l’immediato accompagnamento in carcere del soggetto.