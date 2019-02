Scherma, Roberto Faldini due volte sesto tra i Master

Savona. Nella quarta delle sei prove Master di Roma era in gara sia nel fioretto sia nella sciabola Roberto Faldini, presidente del Circolo Scherma Savona, il quale oltre alle responsabilità del ruolo dirigenziale si cimenta ancora nelle gare Master categoria 3 (60-69 anni).

In entrambe le armi è giunto ai piedi del podio classificandosi sesto.

“In particolare nel fioretto ho perso con l’amico ed avversario Antonio Vannucci, poi giunto secondo, di Pistoia per 10-9. In un paio di situazioni ho mancato la stoccata della vittoria, ma questo è lo sport e non è un caso se alla fine di ogni assalto c’è la stretta di mano spesso accompagnata da un abbraccio” afferma Faldini.

Soddisfazione nell’entourage savonese per il buon livello di risultati di tutte le categorie dagli Under 14 passando per i Cadetti, gli Assoluti e i Master.