Scherma: Campionato Regionale Assoluti e Gran Premio Giovanissimi a Cogorno il 2 e 3 febbraio

Oro per BRUZZONE ENEA, due Argenti per CAVALERI MARSON BEATRICE e GOSIO GIULIA e tantissimi altri ottimi piazzamenti per gli altri atleti della Scherma Leon Pancaldo:

Sabato 2 e domenica 3 febbraio, presso l’impianto sportivo San Martino di San Salvatore di Cogorno (via San Martino, Genova), messo a disposizione dall’amministrazione comunale, si è svolto il Campionato Regionale Assoluti ed il Gran Premio Giovanissimi, organizzati a cura della Chiavari Scherma ASD e del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Scherma, con il patrocinio del Comune di San Salvatore di Cogorno. All’evento hanno partecipato circa 200 atleti, provenienti da tutta la Liguria: il sabato hanno gareggiato gli assoluti, con atleti dai 14 anni sino ai master, suddivisi nelle relative categorie: spada, fioretto e sciabola; invece la domenica è stata la volta delle categorie G.P.G. con atleti di ètà dai 10 ai 14 anni.

Foto 3 di 9

















La giornata di sabato 2 febbraio ha visto impegati nella categoria assoluti di spada GALLEANI LUDOVICO piazzato 11° che ha al contempo guadagnando il titolo di Campione Regionale categoria Cadetti, e NAPPO LORENZO classificatosi al 26° posto.

Nella giornata di domenica gli atleti G.P.G. impegnati sono stati BRUZZONE ENEA che con una ottima prestazione è diventato campione regionale della categoria maschietti di spada classificandosi 1° e vincendo l’Oro, seguito dall’ottimo argento, conquistato da CAVALERI MARSON BEATRICE, (2^ classificata), nella categoria allieve.

Nella categoria giovanissime, inoltre, la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., ha piazzato ben tre sue atlete sul podio, (nella scherma il podio è sino all’ ottavo classificato), un argento con GOSIO GIULIA 2^ assoluta, un 5° posto assoluto con BRAGATO LETIZIA e un 8° posto assoluto con SIRELLO ARIANNA; altri tre podi sono stati conquistati nella categoria giovanissimi da MARCHI EDOARDO 5° – ORIOLI SEBASTIANO 7° e TAVELLA SERGIO 8°. Ai piedi del podio 9^ assoluta si è classificata nella categoria bambine OTTOLIA MADDALENA, mentre al 13° posto assoluto nella categotia ragazzi si è classificato DE FERRO DORIAN.

Come di consueto la Leon Pancaldo ha saputo farsi notare e conquistare numerose posizioni sui gradini del podio regionale riconfermandosi sempre al centro dello scenario della scherma ligure per la spada.

Complimenti ed un sentito grazie al Maestro NASONI SERGIO, che dedica il suo tempo a questi ragazzi, per permettere alla società e agli atleti stessi di crescere ogni giorno di più; Complimenti anche ai piccoli grandi atleti della Leon Pancaldo che con costante impegno si allenano per ottenere sempre migliori risultati. Bravissimi tutti! E sempre forza Scherma Leon Pancaldo!