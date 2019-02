Scherma: a Bolzano il Campionato Italiano a Squadre GPG Kinder+ Sport

GRAND PRIX KINDER +SPORT – SI SONO SVOLTI A BOLZANO I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI SPADA UNDER14:

Bragato Letizia, Sirello Arianna e Gosio Giulia della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale conquistano il Bronzo!

BOLZANO – Si è svolto nel fine settimana a Bolzano l’appuntamento con i Campionati italani a squadre di spada Under 14 previste dal circuito Grand Prix “Kinder +Sport”. Le squadre di tutta Italia si sono date battaglia in una competizione agonistica che, nelle varie categorie, rappresenta anche e soprattutto una festa di sport.

Foto 3 di 4







Nella spada femminile, a vincere la gara a squadre delle categorie Bambine/Giovanissime è stato il quartetto del Circolo Schermistico Forlivese 3, composto da Chiara Castagnoli, Lucia Guarini, Francesca Morosi e MariaChiara Testa, che dopo aver fermato in semifinale il Club Scherma Formia per 36-20, ha avuto ragione in finale della Methodos Catania col punteggio di 35-31.

Terzo posto per la squadra della Leon Pancaldo composta da BRAGATO LETIZIA, SIRELLO ARIANNA e GOSIO GIULIA che, dopo aver subito il 36-26 in semifinale dalle siciliane della Methodos di Sant’Agata Li Battiati, ha sconfitto il Club Scherma Formia nella finale per il podio col punteggio di 36-27.

Le atlete hanno combattuto costantemente dalla mattina alle ore 12.00 sino ad arrrivare alla finale per il terzo e quarto posto alle ore 19.00.

Dopo aver svolto i gironi erano al 9° posto assolute; poi hanno iniziato le dirette battendo il Circolo Scherma Forlivese 1 per 36 a 15, mentre nella seconda diretta hanno incontrato il Circolo della Spada Cervia che alla fine dei gironi si era classificato 8°. Questa è stata una gara molto equilibrata che la Leon Pancaldo ha vinto 36 a 35; i nostri ragazzi quindi, nella terza diretta, hanno incontrato la Scherma Treviso che si era classificata al 1° posto dopo i gironi: l’incontro è stato molto combattuto e ha assorbito molte energie alle atlete della Polisportiva del Finale che però hanno vinto 34 a 33.

In semifinale hanno incontrato il Methodos Catania con cui, a causa di un leggero calo di energie fisiche e mentali, hanno perso ma poi si sono riprese e hanno affrontato nella finalina per il terzo e quarto posto il Club Scherma Formia vincendo e aggiudicandosi quindi un meritato Bronzo.

Nella categoria giovanissime partecipavano 26 squadre provenienti da tutta italia, composte da tre o quattro atlete ciascuna. Come di consueto la Scherma Leon Pancaldo ha saputo farsi notare conquistando il podio con il Bronzo.

Ringraziamo come sempre il maestro NASONI SERGIO che dedica il suo tempo a far crescere gli atleti non solo nello sport ma anche nella vita e dedichiamo la vittoria alla loro Mascot: il cane Brando. BRAVE RAGAZZE !!!!!!