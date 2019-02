Savona, un paziente dell’ospedale San Paolo: “L’Asl2 può vantare un’equipe medico-infermieristica straordinaria”

Savona. Da poco dimesso dal reparto di chirurgia generale dell’ospedale San Paolo di Savona, dove è stato sottoposto ad un delicato ed innovativo intervento, ha voluto ringraziare il personale medico-infermieristico per “la professionalità e l’ottimo lavoro svolto”.

Si tratta di Franco Giunta, che è stato recentemente paziente del nosocomio savonese e che, dopo le dimissioni, ha pubblicato una sentita lettera di ringraziamento via Facebook: “Sono stato da poco dimesso dal reparto di chirurgia generale dell’ospedale San Paolo di Savona a seguito di un’operazione resasi necessaria per porre rimedio ad alcune problematiche, recentemente insorte, a causa del trauma da impalamento da me subito nell’ormai lontano 1990”.

“Come già feci allora, anche oggi voglio ringraziare di cuore il primario dott. Galleano e il dott. Franceschi , i quali mi hanno sottoposto con successo ad un innovativo e difficile intervento chirurgico, e tutti i medici del reparto; vorrei anche ringraziare ogni singolo infermiere, oss e il coordinatore infermieristico, tutti impegnati quotidianamente a svolgere la loro preziosa opera di assistenza al paziente, con professionalità e dedizione davvero encomiabili”.

“Un grazie di cuore anche al medico anestesista, nonché amico, dott. Manitto, che mi ha seguito incessantemente con professionalità e affetto dal primo giorno di ricovero. Ringrazio, inoltre, con particolare affetto, tutto il personale del blocco operatorio e pre-ricovero centralizzato”.

“Ho potuto constatare in prima persona che l’Asl2 savonese può vantare un’ equipe medico-infermieristica davvero straordinaria per competenza e umanità, che rappresenta pertanto un’eccellenza a livello nazionale della quale ogni cittadino savonese può andare fiero”, ha concluso Giunta.