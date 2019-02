Savona. Successo di pubblico e partecipazione attiva ieri pomeriggio nella Sala della Sibilla del Priamar all’incontro informativo organizzato dal Comitato costituito dalle associazioni del savonese A Campanassa, Lions International e Rotary con il patrocinio del Comune di Savona, sul tema “Problematiche dell’urgenza / emergenza nell’Ospedale di riferimento del territorio: Ospedale San Paolo di Savona”.

Gli organizzatori, nel quadro del riassetto generale della sanità nazionale e regionale e delle problematiche che da questa scaturiscono creando nei cittadini perplessità, disagio e preoccupazione, hanno invitato i Soci delle Associazioni del territorio ad una serata informativa e di riflessione sul tema.

Al tavolo informativo erano presenti il Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, il presidente dell’Associazione A Campanassa, Dante Mirenghi, per i Lions e Rotary Aurelio Palmieri, Raffaella Femia, Angelica Nacinovich, Giovanni Grossi Bianchi, Rosario Tuvé, Lia Ciciliot, Giorgio De Maestri, Alberto Zunino, Federico Schirru, Enrico Selis. Gli interventi sono stati moderati dal dottor Amnon Cohen.

“L’incontro ha un avuto un significato importante per la A Campanassa – afferma Dante Mirenghi – Oggi noi dobbiamo essere testimoni dell’interesse civico, nei confronti della città per sensibilizzare i savonesi a reagire per non perdere un’eccellenza quale è il San Paolo per la mostra comunità. È questo è il significato dell’evento in aiuto e a sostegno del Comitato Amici del San Paolo”.