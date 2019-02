Savona, sabato volontari in azione per pulire l’area della foce del Letimbro

Savona. Una giornata dedicata alla pulizia dell’area accanto alla foce del torrente Letimbro. A proporla è l’assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con Greenpeace: sarà sabato 9 febbraio, dalle ore 10 alle 12 circa, e sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare a titolo di volontariato. Sul posto ci saranno anche i dipendenti di Ata, che si occuperanno di smaltire quanto recuperato.

L’evento di cui trattasi è organizzato nell’ambito della campagna “Inquinamento” di Greenpeace, che si concentra in particolare sul pericolo che i rifiuti in plastica rappresentano per l’ambiente ed il mare. La stessa associazione rivolge un accorato appello alle aziende produttrici di imballaggi “ad una maggiore responsabilità e sostenibilità nel progettare e produrre imballaggi, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi usa-e-getta in plastica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel rapporto “Plastica – il riciclo non basta. Produzione, immissione al consumo e riciclo della plastica in Italia”.

Sempre sabato, alle ore 18, i volontari del gruppo locale Greenpeace saranno presenti alla libreria Ubik di corso Italia per l’evento “Energia, inquinamento e clima”.