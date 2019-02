Savona: due ladri fuggono in auto, ma si schiantano contro una vettura in coda

Savona. Un inseguimento “da film”, conclusosi con un incidente e la conseguente cattura da parte dei carabinieri. E’ successo questa mattina a Savona, dove i militari hanno fermato due malviventi, un uomo e una donna, che avevano appena svaligiato un’auto in corso Colombo.

Dopo diverse segnalazioni di furti simili nei dintorni della piscina Zanelli (così come della vasca di Legino) i carabinieri avevano istituito un servizio di sorveglianza in borghese in attesa di cogliere sul fatto i ladri. Così questa mattina, quando la coppia ha preso di mira una vettura parcheggiata, sono subito intervenuti.

A quel punto, però, i ladri sono risaliti in macchina e hanno tentato di investirli: uno dei due militari è riuscito a evitare l’impatto, l’altro è stato urtato di striscio ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. A quel punto è iniziato l’inseguimento: la rocambolesca fuga è terminata all’angolo tra via Giacchero e corso Mazzini, dove i due ladri sono rimasti imbottigliati nel traffico.

Nel tentativo di infilarsi tra le auto ne hanno anche urtata una, ferendo lievemente l’occupante. Fortunatamente, nonostante a bordo fosse presente anche una bambina (i due ladri infatti sono marito e moglie), non si sono registrati feriti gravi. Una persona è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.

A quel punto la coppia di fuggitivi ha tentato di scampare alla cattura a piedi, ma i militari li hanno raggiunti e fermati. Ora si trovano in caserma per le verifiche del caso.