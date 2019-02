Savona, Ripamonti (Lega): “Dati su sovraffollamento carceri preoccupanti. Serve nuova struttura”

Savona. “I dati relativi al sovraffollamento della popolazione carceraria in Liguria, unitamente ai numeri sui suicidi e sui ferimenti in aumento, sono preoccupanti e non possono lasciarci indifferenti. Da tempo sostengo la necessità di realizzare una nuova struttura sul territorio della provincia di Savona, sempre più necessaria dopo la chiusura del carcere del capoluogo”.

Parola del senatore della Lega Paolo Ripamonti, che ha così rilanciato nuovamente “la necessità di realizzare una nuova struttura idonea in provincia di Savona”.

“Ho contattato personalmente l’onorevole Jacopo Morrone, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, invitandolo, d’accordo con l’ex assessore Giuseppe Balocco di Cengio a effettuare un sopralluogo nel savonese, – ha aggiunto Ripamonti. – Del resto già da tempo, e a prescindere dai colori politici, le stesse amministrazioni cengesi avevano posto il problema”.

“Avevamo già individuato un giorno, poi rimandato per impegni istituzionali del Sottosegretario, a breve fisseremo una nuova data. Sarà un’occasione importante affinché l’On. Morrone possa prendere visione della situazione e valutare, ascoltando il territorio, possibili soluzioni”, ha concluso il senatore leghista.