Savona. Soluzione per i parcheggi “sballati” di corso Tardy e Benech a Savona: la conferma arriva dallo stesso assessore comunale Pietro Santi che questa mattina ha svolto un sopralluogo per verificare le modifiche agli stalli indicati dal Comune alla ditta incaricata. Finalmente, dopo gli errori del precedente intervento, i nuovi park sono stati ridisegnati rispettando le misure previste dalla normativa (il minimo di legge prevede che siano larghi almeno 2,30 metri).

Tuttavia, da un punto di vista tecnico, rimaneva il problema dell’inclinazione, anche per questo sono stati apportati cambiamenti all’angolazione degli stalli medesimi per consentire, quanto più possibile, un “normale parcheggio” per le auto e altri mezzi.

di 17 Galleria fotografica Savona, i lavori per sistemare i parcheggi "sballati" di corso Tardy e Benech









Nell’ambito dei lavori di questa mattina si è provveduto, quindi, al rifacimento completo della segnaletica: “Di più francamente non si poteva fare, considerando la presenza degli alberi e dell’illuminazione pubblica. Ora i parcheggi sono a norma, secondo quanto prevede il codice della strada” afferma l’assessore Santi.

E quanto alla polemica di questi giorni sollevata in particolare sui social: “Il Comune, dopo un primo sopralluogo con la polizia municipale, si è prontamente attivato per ottenere una regolamentazione degli stalli: torno a ribadire che l’errore è stato commesso da chi materialmente ha tracciato la segnaletica, non ci sono stati errori del Comune, dei progettisti o altre dicerie dette in questi giorni” aggiunge.

“Il ridisegno dei parcheggi sarà completato in giornata” assicura ancora l’assessore, anche se restano alcuni dubbi, nonostante le modifiche su misura e inclinazione degli stalli, che due auto o mezzi di grosse dimensioni possano stare parcheggiati vicini. Ma l’assessore ribadisce: “Altro non si poteva fare…”.