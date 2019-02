Savona, pulizia dell’arenile e dello Scaletto dei Pescatori

Savona. Domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 9:30, come ogni anno è previsto un intervento di pulizia dell’arenile e dello Scaletto dei Pescatori delle Fornaci. L’evento, effettuato a titolo gratuito di volontariato ed aperto a tutti coloro che desiderassero parteciparvi, è organizzato dall’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi” e vede la collaborazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Savona con la fornitura di uno scarrabile per il recupero del numeroso materiale spiaggiato a seguito delle forti mareggiate dello scorso ottobre, nonché il contributo di ATA S.p.A per lo smaltimento di quanto recuperato.

“Si coglie l’occasione per ringraziare calorosamente l’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi” nella persona del Presidente Bennati Giovanni, il personale di A.T.A. S.p.A e quanti vorranno partecipare alla buona riuscita dell’iniziativa” afferma l’assessore Pietro Santi.

“Questo ennesimo intervento, insieme a quelli già svoltisi in precedenza, rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra amministrazione comunale e mondo associativo, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, volto a restituire alla Città di Savona, ai suoi cittadini e turisti un arenile, molto apprezzato ed utilizzato dai savonesi anche nelle stagioni più fredde, in condizioni decorose dopo i catastrofici eventi meteorologici dell’anno passato”.

“In questa ottica è mia intenzione curare al meglio le condizioni della spiaggia libera per cercare, nei limiti del possibile, di dare alla nostra Città la migliore immagine di accoglienza sotto questo profilo” conclude l’assessore Santi.