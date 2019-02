Savona protagonista del progetto televisivo di Antenna Blu “Il futuro è adesso”: la presentazione nella sede di Confcommercio 

Savona. Mercoledì 20 febbraio 2019, alle 11,30, nella sede di Confcommercio Savona è programmata la conferenza stampa incentrata sul progetto televisivo di Antenna Blu “Il futuro è adesso”.

Saranno presenti l’editore di Antenna Blu Paolo Cavanna, l’ideatore del format e conduttore del programma Andrea Carretti ed il Presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino che ha accolto più volte la troupe all’interno della sede di Savona, condividendo appieno le finalità del format.

“Il programma, – hanno spiegato da Confcommercio Savona, – nasce dal desiderio di mettere in luce, in un periodo di prolungata crisi, gli aspetti positivi della provincia di Savona, cercando di vedere sempre ‘il bicchiere mezzo pieno’”.

“Ad oggi sono andate in onda 19 puntate con più di 30 interviste ad amministratori, responsabili di associazioni ed imprenditori, in tutti i casi abbiamo evidenziato importanti eccellenze del territorio che possono e devono essere valorizzate per il bene di tutti”, hanno concluso.