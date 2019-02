Savona. Ancora un possibile caso di molestie sessuali ai danni di minori in parrocchia. Questa volta si tratterebbe di un episodio verificatosi nel 2009 durante un campo solare nella parrocchia di Lavagnola, a Savona, ai danni di un bambino che, all’epoca, aveva otto anni. A renderlo noto è Rete L’Abuso, onlus savonese nota proprio per le sue battaglie contro la pedofilia nella Chiesa.

Le indagini sarebbero state terminate poche settimane fa dalla polizia giudiziaria di Savona: a seguire il fascicolo in Procura il sostituto procuratore Elisa Milocco. Un ragazzo diventato da poco maggiorenne accusa due uomini, all’epoca collaboratori della parrocchia di San Dalmazio. Uno dei due fu già indagato nel 2011 per due accuse analoghe: per una le indagini della Procura non portarono alla fine a ravvisare reati, per l’altra si interruppero essendo scattata nel frattempo la prescrizione.

La presunta vittima è seguita per la parte penale dall’avvocato Riccardo Di Rella del Foro di Genova, segretario della Rete L’Abuso, e per quella civile dalla dottoressa Elena Peruzzini, vice presidente della stessa associazione. “Questa ennesima triste vicenda – commenta il presidente di Rete L’Abuso, Francesco Zanardi – solleva una problematica nota e grave, che denunciamo da anni: il fatto che il legislatore non abbia applicato il certificato antipedofilia all’intera categoria del volontariato, quella da sempre più a rischio e, guarda caso, quella alla quale appartengono anche i sacerdoti. Paradossalmente, questa mancanza genera l’effetto opposto a quello che sarebbe lo scopo preventivo del certificato, ovvero indica ai predatori il terreno di caccia dove non vi sono controlli”.

Una criticità che, spiega Zanardi, “grazie alla disponibilità del senatore savonese Matteo Mantero era già stata sollevata in una interrogazione parlamentare del novembre 2017. Nei mesi scorsi, abbiamo ampiamente documentato anche questa lacuna al Comitato ONU per la tutela del fanciullo, che attraverso il membro del Comitato, il professor Jorge Cardona, è stata sollevata nelle sedute del 22 e 23 gennaio scorsi. Se proviamo ad entrare nella mente di un pedofilo, la prima cosa evidente è che costui cerca ragazzini, e le parrocchie sono ben popolate; il fatto poi che il certificato non sia da esibire nell’ambito del volontariato, e la cultura del silenzio che la chiesa mantiene come costante, rappresentano una garanzia per il pedofilo che, qualora venga scoperto, il parroco non lo denuncerà per evitare lo scandalo”.