Savona. Soluzione in arrivo per i parcheggi “sballati” di corso Tardy e Benech: domani mattina verranno ridisegnati rispettando le misure previste dalla normativa (il minimo di legge prevede che siano larghi almeno 2,30 metri). La conferma arriva dall’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo insieme alla polizia municipale per valutare la regolarità degli stalli.

Al netto del disagio, visto che domani mattina sarà necessario chiudere e lasciare libero il controviale, la buona notizia è che l’operazione sarà a costo zero per il Comune di Savona.

“Nessun costo in più perché l’impresa non ha ancora dato il ‘fine lavori’ e pertanto i ritocchi alla segnaletica saranno fatti senza alcun costo per la Città” precisa l’assessore Santi.

A sollevare per primi l’anomali dei parcheggi del “nuovo” corso Tardy e Benech erano stati i gestori del blog “Campionari di parole e rumori“, che sui social avevano sollevato dubbi sulle dimensioni dei parcheggi del controviale. Sospetti che si erano poi rivelati più che fondati.