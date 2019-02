Savona, meningite batterica: anziana di 79 anni in Rianimazione

Savona. E’ stata portata in ospedale a Savona venerdì scorso dal figlio, preoccupato per le condizioni della madre: la diagnosi dei medici del nosocomio savonese è stata meningite batterica da meningococco. Ora si trova ricoverata in isolamento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo: la prognosi, anche per l’età della donna, rimane riservata.

In questi giorni l’anziana è stata sottoposta alle cure e alle terapie del caso e c’è cauto ottimismo nello staff medico. Come prevede la procedura sanitaria i familiari e le persone che sono state a contatto con l’anziana sono state sottoposte a profilassi.

Stando a quanto riferiti dalla Asl 2 savonese, quello della donna di 79 anni rimane un caso isolato e non ci sono rischi di epidemia. “Non ci sono rischi o situazioni di pericolo” precisano dall’azienda sanitaria savonese.