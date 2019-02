Savona, lutto in tribunale: si è spento il sorriso di Nada Barbetta

Savona. Un gravissimo lutto ha colpito il tribunale di Savona. Ieri, a soli 62 anni, è improvvisamente mancata Nada Barbetta, operatore giudiziario dell’ufficio “Gip” dove si occupava dei decreti penali di condanna.

La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione a palazzo di giustizia dove Nada Barbetta era benvoluta e stimata da tutti i colleghi ed i magistrati.

La dirigente del tribunale Silvia Biagini, a nome di tutto il personale della cittadella giudiziaria, si stringe in un lungo abbraccio ai famigliari e ricorda così la collega: “Era una grande e instancabile lavoratrice, ma soprattutto una persona dolce e buona che mancherà sinceramente a tutti. Siamo tutti profondamente tristi e costernati per questa prematura perdita. Fa davvero male sapere che non la rivedremo più alla sua scrivania sorridente e gentile con tutti”.

L’ultimo saluto a Nada Barbetta è stato fissato per lunedì mattina, alle ore 10,30: sarà trasferita direttamente dalla camera ardente dell’ospedale San Paolo di Savona al cimitero di Zinola.