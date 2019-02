Savona, investimento pedonale: uomo di 50 anni finisce in ospedale

Savona. Investimento pedonale, questo pomeriggio, poco dopo le 14,45, a Savona. A rimanere coinvolto nel sinistro, avvenuto in piazza Aldo Moro, un cinquantenne.

L’uomo stava attraversando la strada, quando, per cause ancora da accertare, è stato urtato da un veicolo in corsa.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce Oro Mare di Albissola che, dopo aver prestato le prime cure al paziente sul posto, ne hanno predisposto il trasferimento, in codice giallo, all’ospedale San Paolo.