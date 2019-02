Savona, incontro al Punto di Incontro del Gabbiano sulle innovazioni nella produzione del miele

Savona. Il 16 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la Sala Punto di incontro del Centro Commerciale Il Gabbiano a Savona si terrà un evento gratuito, aperto ad apicoltori e consumatori, organizzato da A.L.P.A. Miele (Associazione Ligure Produttori Apistici Miele). Relatore del seminario sarà il Dottor Daniele Alberoni dell’Università di Bologna dipartimento Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

Il dottor Alberoni svolge le sue ricerche nell’ambito della microbiologia agraria. L’interesse delle sue ricerche è focalizzato sull’ecologia microbica intestinale degli apoidei (Apis mellifera, Osmia spp., Xylocopa, ecc), sia tramite tecniche di NGS (sequenziamento genetico di nuova generazione), sia tramite tecniche tradizionali per l’isolamento e la caratterizzazione di ceppi batterici da applicare in vivo come probiotici. Il professor Alberoni collabora con diversi Istituti Europei ed è impegnato in progetti di ricerca nazionali e internazionali.

“Sarà un pomeriggio speciale – spiegano gli organizzatori – dove verranno affrontate le tematiche delle tecniche innovative senza chimica di sintesi per la coltivazione e la difesa delle piante, l’apicoltura e il risanamento ambientale”.

Per maggiori informazioni scrivere alla mail dell’associazione A.L.P.A. Miele savonese@alpamiele.it oppure telefonare a Daniela 3312049653 o a Serena 3474606241.