Savona, il consigliere Emiliano Martino entra nel gruppo della Lega

Il consigliere comunale di Savona Emiliano Martino entra nel gruppo della Lega: ex FdI, uscito dal partito della Meloni un anno e mezzo fa, si era “staccato” anche dalla maggioranza del sindaco Ilaria Caprioglio entrando a far parte del gruppo misto, con atteggiamenti spesso critici nei confronti del primo cittadino e dell’amministrazione di centrodestra a Palazzo Sisto.

Ora l’approdo alla Lega, con tanto di presentazione ufficiale avvenuta oggi nella sede del partito a Savona: “Il mio ingresso nel gruppo della Lega è un ulteriore tassello nel percorso intrapreso per cercare in maniera concreta di portare a termine il mandato conferitomi dai cittadini” dice Martino.

E il neo esponente leghista aggiunge: “I cittadini savonesi hanno espresso le preferenze nei miei confronti, in un contesto nel quale Fratelli d’Italia di fatto non figurava. La mia uscita da FdI è avvenuta perché non mi vedevo più rappresentato in quello che stava diventando il partito, soprattutto nel savonese” spiega.

Sui rapporti con l’amministrazione di centrodestra a Savona dopo alcune “bordate” polemiche negli ultimi tempi: “Credo di aver semplicemente svolto il mio operato nel gruppo misto, che aveva raccolto in sé anime critiche nei confronti di quella che era l’attività dell’amministrazione comunale. Alcune scelte le ho condivise, altre no, ma non ho mai fatto mancare il mio appoggio alla maggioranza, che non ha mai avuto modo di dubitare della mia lealtà. I miei comportamenti sono sempre stati volti a garantire la maggioranza stessa e i numeri in sede di votazione”.

Quanto a possibili prossime candidature in quota Lega, con diretto riferimento alle regionali del 2020: “Per il momento il mio unico scopo è quello di dedicarsi per quanto possibile a portare avanti l’attività iniziata in questo mandato da consigliere comunale a Savona. Credo che in ogni caso, prima di pensare a qualsiasi altro passo, sia necessario fare una concreta e attiva esperienza sul territorio. Si cresce gradualmente, ad ora nessun programma di quel genere perché ho ancora tanto da imparare” conclude il consigliere della Lega Martino.