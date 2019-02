Savona, i volontari di Enpa soccorrono e salvano due pipistrelli feriti 

Savona. Nei gironi scorsi, i volontari della Protezione Animali savonese hanno soccorso e salvato un pipistrello in via Amendola. L’esemplare aveva una grave ferita ad un’ala provocata, malgrado il sofisticato sistema di ecolocazione che hanno questi animali, da un impatto probabilmente con un’automobile.

Per la gravità della lesione e tuttavia la possibilità di guarigione, con una “staffetta” il volatile è stato trasferito ad un centro specializzato di La Spezia, che opera in un progetto europeo di tutela della specie; e ieri sera ne è stato soccorso un altro, anch’esso in città (via Solari) e ferito ad un’ala.

“Sono diversi i pipistrelli feriti o in difficoltà soccorsi dai volontari, – hanno spiegato da Enpa. – I pipistrelli, vittime di false ‘leggende metropolitane’ (non aggrediscono i lunghi capelli delle donne e non succhiano sangue umano) sono forse un po’ bruttini ma utilissimi all’ambiente ed all’uomo, perché ognuno di loro elimina in una notte centinaia di insetti. Sono animali totalmente protetti dalla legge ed è quindi vietato ucciderli, perseguitarli o distruggere i loro dormitori”.

“Sempre più persone ne vengono a conoscenza, se ne rendono conto ed acquistano nei supermercati apposite ‘bat-box’, che poi sistemano sui muri di casa e del condominio per attirare questi animali e proteggersi quindi in modo ecologico dalle zanzare. L’anno scorso, tra i 2.452 soggetti feriti, malati o in difficoltà soccorsi in tutta la provincia, i volontari hanno recuperato, curato e poi liberato 26 pipistrelli”, hanno concluso da Enpa.