Savona HC, che festa alla Carnival Cup

Savona. Lo scorso weekend, da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, si è tenuta a Viareggio, in Toscana, la ventesima edizione della Carnival Cup, manifestazione alla quale il Savona HC si è presentato con due squadre, ovvero una formazione Under 10 e una Under 12. I biancoverdi hanno centrato una splendida doppietta.

I più piccoli, guidati da Simone Simari ed Emanuele Mogavero, si sono imposti nel girone eliminatorio battendo Roma HC, Riva del Garda HC e Genova HC, subendo un solo gol e realizzandone ben 15.

In finale i savonesi hanno incontrato la Lazio HC in una partita gestita alla perfezione con una difesa ed un centrocampo impeccabili ed un attacco che ha saputo realizzare le occasioni create: vittoria per 2 a 0 e primo posto assoluto.

Sotto la guida di Massimiliano Burchi e Andrea Di Vaio, l’Under 12, unica squadra mista della categoria, ha battuto con facilità le compagini tutte maschili di Lazio HC e di Riva del Garda HC nelle fasi eliminatorie, aggiudicandosi poi la finale con il temuto Moncalvo HC.

Anche in questo caso partita esemplare dei biancoverdi, al cardiopalma, con continui ribaltamenti di fronte finita nei tempi regolamentari 3 a 3. Impeccabili gli attaccanti liguri agli shoot out e un superlativo portiere ha fatto il resto: campioni!

La manifestazione del prossimo anno, che avrà per la prima volta carattere internazionale, vedrà quindi presentarsi il Savona HC come squadra da battere in entrambe le categorie.

Tutto questo è stato possibile anche grazie al grande impegno e supporto dei genitori, sempre presenti e coinvolti nelle attività dei loro piccoli campioni.

La formazione Under 10: Buzali A., Mogavero G., Pittalis, Simari B., Mapelli, Scarso.

La formazione Under 12: Buzali E., Berardinelli, Battaglini, Burchi E., Di Vaio, Merzouq Hi., Merzouq Ha.