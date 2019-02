Savona, è tutto pronto per il “Carnevale dei bambini” in piazza del Popolo

Savona. Sabato 2 marzo 2019, il Comitato per piazza del Popolo, l’Ana-Unità di Protezione Civile sezione di Savona, con la fattiva collaborazione della polizia locale di Savona ed il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizzano il Carnevale dei bambini in piazza del Popolo.

“Si tratta di una delle tante iniziative messe in atto nel programma di riqualificazione della piazza, che tanto successo stanno riscuotendo con ottimi risultati”, il commento degli organizzatori. – A partire dalle 15, i bambini potranno vivere una bellissima giornata in maschera con animazione, Baloon art e musica a cura del Centro Maya di Savona”.

“Inoltre i bambini potranno divertirsi con la rottura di diverse Pentolacce e giocheranno in compagnia di Cicciulin e della sua Corte, che a fine giornata premieranno la mascherine più belle ed originali. Per deliziare anche il palato, non mancheranno cioccolata calda e Vin brulè”.

“Gli organizzatori ringraziano gli sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare l’evento: Ipercoop Savona, Conad Le Officine, Flying Tiger Savona, McDonalds Savona, Banca Mediolanum, uffici dei consulenti finanziari di Savona

Caffè Storico, Giocattoli New Disneyland”, hanno concluso.