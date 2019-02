Savona. Il carnevale è sbarcato nelle case di cura savonesi con l’arrivo di Cicciolin e della sua Corte.

Le prime visite sono state effettuate alla Residenza Protetta “Santuario” il 6 febbraio scorso, alla “Casa dei Nonni” di Carcare l’8 febbraio e a Villa Rossa il 12 febbraio. La maschera savonese ha portato una particolare sorpresa preparata dai bambini dell’istituto comprensivo Savona II – Mameli. Gli studenti delle classi terze A e B, guidati dalla maestra Paola Frumento, hanno preparato delle mascherine colorate di cartoncino e delle letterine con dei messaggi dedicati ai loro “nonni” delle case di cura. Un dono che è stato molto apprezzato dagli anziani delle strutture, tanto che hanno indossato le mascherine in segno di ringraziamento (vedi foto).

Foto 2 di 2



Come previsto nel programma, dopo la visita ai bambini del reparto Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, è iniziato il tour nelle case di cura: “Portiamo avanti la nostra missione sociale, stando vicino ai più piccoli e bisognosi – afferma Paolo Patorniti, in arte Nobel, che interpreta da sette anni la maschera savonese – Infatti il programma del Carnevale quest’anno è interamente dedicato ai bambini e agli anziani”.

Cicciolin è stato accompagnato da A Scignua (Debora Geido), giullare (Ivano Gatti), dalle damigelle (Katia Cantori, Laura Lavagna, Anna Ciompi, Stella Di Mantua), da un corsaro (Dalila Patorniti) e da un marinaio (Paolo Farci).

L’associazione ringrazia per l’accoglienza e la collaborazione: la Residenza Protetta “Santuario”, gestita da Opere Sociali Servizi, e l’animatrice Francesca Ficini; il direttore Riccardo Olivero della “Casa dei Nonni” di Carcare e lo psicologo Andrea Guido, la direttrice Rita Molini della Residenza Villa Rossa di Savona gestita da Sereni Orizzonti.

Intanto continuano gli appuntamenti di Re Cicciolin e della Corte. Ecco il programma: il 15 febbraio incontro presso i Laboratori del Priamar “P.Articelle” con bambini e artisti; il 16 febbraio incontro nei negozi di Savona; il 24 febbraio festa del Carnevale al centro polifunzionale “Le Officine” di Savona; il 26 febbraio incontro con i bambini delle scuole elementari e gli anziani del Santuario; il 1 marzo visita alla residenza “Noceti” di Santuario; il 2 marzo festa di piazza del Popolo a Savona con i commercianti; il 4 marzo visita alla casa di riposo “Bagnasco” di Savona; il 9 marzo festa di carnevale a Vado Ligure con Baciccia; il 10 marzo festa per la chiusura del Carnevale, in collaborazione con Assonautica, con cerimonia di restituzione delle chiavi al sindaco, in piazza del Brandale dalle 15 con pentolaccia per i bambini.