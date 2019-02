Savona, Caprioglio saluta Pongiglione: “Era il nostro ‘grillo parlante’, ci mancherà”

Savona. “Pongiglione era il nostro ‘grillo parlante’, ci mancherà”. Così il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha “salutato” ufficialmente oggi in consiglio comunale la consigliera Daniela Pongiglione, dimessasi alcuni giorni fa per ragioni personali. Un discorso breve ma carico di stima, accolto dall’applauso unanime di tutto il consiglio.

Caprioglio infatti ha sottolineato il ruolo che Pongiglione, con le sue interpellanze e le continue “bacchettate” dai banchi dell’opposizione, ha rivestito per la sua amministrazione: “La consigliera, in modo critico e costruttivo, ci ha sempre aiutato a migliorare – ha spiegato il sindaco – valorizzando temi e punti che magari a volte ci eravamo un po’ persi per strada nell’ansia di risolvere criticità che ritenevamo più importanti. Per questo l’ho sempre definita ‘il nostro grillo parlante’. Sentiremo la sua mancanza”. Conclusione dedicata al nuovo consigliere subentrato oggi per il gruppo “Noi per Savona”, Mauro Dell’Amico (nella foto): “Sono certa – ha detto Caprioglio – che saprà sostituirla degnamente”.

Dell’Amico, dal canto suo, ha preso la parola per la prima volta in consiglio poco dopo, intervenendo su una proposta deliberativa (presentata da Andrea Sotgiu) relativa al federalismo demaniale. Solo una piccola concessione all’applauso ricevuto poco prima (“Vi ringrazio per l’accoglienza e ringrazio Pongiglione per quanto fatto in questi anni”), per poi entrare subito nel merito ed iniziare ufficialmente l’avventura da consigliere.