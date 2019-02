Savona. E’ stato necessario mobilitare l’autoscala dei vigili del fuoco per soccorrere l’anziana che, questa mattina, è caduta nella propria abitazione in via Bruzzone a Savona.

Secondo quanto accertato, la donna non era più in grado di rialzarsi con le proprie forze e perciò è stato necessario chiedere l’intervento del Numero Unico di Emergenza.

Sul posto, come detto, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento savonese ed un’ambulanza della croce bianca.

Dopo aver raggiunto un balcone ed essere entrati nell’appartamento, gli operatori hanno soccorso l’anziana. Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate piuttosto buone: non è stato necessario il trasporto in ospedale.