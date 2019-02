Savona, alla Scuola Edile un convegno di Uil per “Parlare di solitudine per prevenire l’isolamento”

Savona. La Uil Pensionati territoriale di Savona organizza per giovedì 28 febbraio alle 9.30 presso la Scuola Edile di via Molinero 4R, un convegno per andare oltre la solitudine nella terza età dal titolo: “Terza età, parlare di solitudine per prevenire l’isolamento”.

“Quando la solitudine viene subita in maniera reiterata nel tempo e diventa una condizione di vita, spesso diviene fonte di dolore che sfocia in patologia. Si chiama isolamento sociale, ed è un fenomeno di cui soffrono milioni di persone al mondo; è quel senso di solitudine insieme a un estraniamento tipico di chi non ha familiari, amici o reti di sostegno e supporto. È una condizione di profondo disagio che spesso può degenerare in epiloghi tragici”.

Ne discuteranno: Pierangelo Massa, segretario generale Uil Pensionati Liguria, Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Claudio Gallo, responsabile struttura territoriale Uil Pensionati Savona, Gianfranco Pallanca, psicologo e psicoterapeuta, Valeria Maione, economista, Giuseppe Giangrande, dirigente Uil, già direttore Inps, Roberto Moredeglia, avvocato.

Le conclusioni saranno affidate a Antonio Derinaldis segretario nazionale Uil Pensionati. Modera Massimo Bramante.