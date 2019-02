Savona. Grande successo di pubblico ieri pomeriggio per il concerto “Metteva l’amore sopra ogni cosa”, tributo a Fabrizio De André, a cura del Maestro Ivano Nicolini. L’evento, organizzato dall’Associazione A Campanassa, ha visto l’intervento di Simonetta Bottinelli e Davide Villani, voci recitanti.

Ad intervenire il presidente dell’Associazione A Campanassa, Dante Mirenghi: “Ieri pomeriggio ancora una volta la Campanassa è stata la casa dei savonesi degli amici che hanno partecipato entusiasti al Concerto del nostro Maestro Ivano Nicolini accompagnato dal recitativo di Simonetta Bottinelli e Davide Villani sulle note di De Andrè. Folla delle grandi occasioni e dopo pochi minuti sold out e portone di ingresso chiuso per motivi di sicurezza, posti esauriti. Questi sono i veri momenti di gratificazione per chi lavora per la Campanassa e la ama. Vuol dire amare la propria città”.

Dato l’enorme successo, l’Associazione annuncia che il concerto verrà ripetuto entro l’anno per consentirne l’ascolto e la partecipazione a chi non ha potuto partecipare.