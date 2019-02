Savona, al bar Dory per San Valentino una “micio-cena” per sostenere l’Enpa

Savona. “Per San Valentino… sostieni un micino”. Con questo slogan i volontari della Protezione Animali (“che di nome fa ‘ente nazionale’ – ricordano – ma che dallo stato non ha mai preso un soldo”), hanno deciso di organizzare un’apericena giovedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, dalle 18 in poi, presso il bar Dory di via Mentana 16r a Savona (a fianco della Prefettura), senza prenotazione.

“Una iniziativa simpatica che ci permetterà – spiegano dall’Enpa – di raccogliere fondi per curare gattini e gatti dei cortili e delle vie, feriti o malati, o abbandonati, provenienti da quei comuni che, a quasi vent’anni dagli obblighi imposti loro dalle leggi, si rifiutano di occuparsene; sono infatti ancora molti i sindaci inadempienti, come i primi cittadini di Pontinvrea, Giusvalla, Mallare, Villanova, Cisano, eccetera”.

La cena prevede un menu vegetariano e vegano, con una scelta tra diversi aperitivi, alcolici o analcolici, dodici degustazioni e cinque tipi di bevande (anch’esse alcoliche o analcoliche), al costo di dieci euro.

Una parte dell’incasso verrà devoluto dalla titolare del bar Marina Bongiovanni all’Enpa, che potrà così disporre delle risorse necessarie, ogni dieci partecipanti, alle prime cure di un gattino malato o ferito ed ogni venti partecipanti a quelle di un adulto.