Incendio in via Santuario a Savona, distrutti i tetti di due abitazioni

Agg. Ore 18:30. Dopo ore di lavoro, i pompieri sono riusciti, non senza difficoltà, ad avere la meglio sulle fiamme ed in questi minuti è in corso la fase di bonifica dell’area. Il rogo ha coinvolto i tetti di due abitazioni, le cui coperture sono andate quasi completamente distrutte. Al termine delle operazioni, i tecnici dei vigili del fuoco effettueranno le dovute verifiche per accertare l’agibilità o meno dei due immobili.

Savona. Incendio questo pomeriggio, intorno alle 15,30, in via Santuario, a Savona. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno praticamente divorato l’intero tetto di una villetta e, stando alle prime informazioni raccolte, pare abbiano coinvolto anche il tetto di una villetta vicina.

Fortunatamente, almeno per il momento, non si sono registrati feriti o intossicati perché tutti gli occupanti sarebbero riusciti ad abbandonare in tempo la struttura.

Immediata, poi, la chiamata al 112 e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul luogo con 4 squadre e ancora al lavoro per cercare di avere la meglio sul rogo. Sul posto, anche la polizia locale e un’ambulanza in via precauzionale.