Santa Corona, Lega contro De Vincenzi: “Solo propaganda, il suo partito ha danneggiato la nostra sanità”

Pietra Ligure. “Inizia dal Santa Corona la campagna elettorale del candidato sindaco del Pd Luigi De Vincenzi, criticando proprio lui le passerelle elettorali… Ha poca memoria il candidato sindaco del Pd, lui che in una delle tante passerelle che ha fatto con la Paita durante la campagna elettorale delle regionali 2015 ha addirittura promesso la costruzione di un nuovo Santa Corona”.

Così la sezione pietrese e finalese della Lega risponde alle parole di Luigi De Vincenzi sull’ospedale Santa Corona.

“Come si dice, se devi spararla sparala grossa…”.

“La verità è che negli anni che ha governato il partito del candidato sindaco De Vincenzi non solo non è stato fatto nulla per il Santa Corona, ma sono stati compiuti danni immensi…”.

“L’angiografo era già da sostituire quattro anni fa peccato che la procedura di acquisto l’ha fatta questa amministrazione, così come tanti interventi per cercare di rimettere in piedi l’ospedale dopo la devastazione fatta dal partito del candidato sindaco De Vincenzi” conclude la Lega.