SalviniNonMollare, anche nel savonese la raccolta firme della Lega a sostegno del ministro dell’interno

Liguria. Sabato 2 e domenica 3 febbraio si terrà in tutta la Liguria una raccolta firme in sostegno di Matteo Salvini.

Saranno 46 le postazioni in tutto il territorio, da Genova a La Spezia, passando per Savona e Imperia. “Un segno di vicinanza e solidarietà, in questo periodo particolare del nostro paese, al ministro dell’interno e segretario federale della Lega. Questo è l’obiettivo di #SalviniNonMollare”, spiegano dal Carroccio.

Ecco dove saranno dislocati i gazebo in provincia di Savona.

Sabato 2 febbraio: ad Alassio dalle 10 alle 13 in via Torino; a Borghetto Santo Spirito dalle 10 alle 17 in piazza Libertà; ad Albenga dalle 10 alle 18 in piazza del Popolo; ad Andora dalle 17.30 alle 19.30 presso il bar ristorante “Dau Vescu” in via Divizia; a Cengio dalle 9 alle 19 presso il bar Maya in piazza del mercato; a Finale Ligure dalle 15 alle 18.30 in via Pertica; a Millesimo dalle 10 alle 14 in piazza Italia presso il mercato; a Pietra Ligure dalle 8.30 alle 13.30 in piazza San Nicolò; a Savona dalle 11 alle 19 in corso Italia.

Domenica 3 febbraio: ad Albenga dalle 10 alle 18 in piazza del Popolo; a Borghetto Santo Spirito dalle 10 alle 17 in piazza Libertà; a Savona dalle 11 alle 19 in corso Italia.