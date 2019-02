Loano. Sacchetti della spazzatura, cuscini e materassini di divani e divanetti e l’immancabile “zetto”. Sono questi i rifiuti che qualche anonimo incivile ha gettato, senza troppi scrupoli, nel letto del torrente Nimbalto a Loano.

Il ritrovamento è avvenuto, in particolare, nella zona artigianale di via delle Trexende, in un punto in cui l’alveo del corso d’acqua è facilmente accessibile e dunque si “ben presta” ad essere trasformato in discarica.

Foto 2 di 2



L’episodio, ovviamente, ha scatenato la protesta dei residenti della zona, che questa mattina si sono trovati a fare i conti con questa discutibile sorpresa: “E’ veramente incredibile la superficialità con cui certe persone riescano a deturpare ed inquinare il nostro ambiente naturale. La polizia municipale ha monitorato la zona per mesi e non appena l’attenzione si è spostata su altre criticità, ecco entrare in azione gli incivili”.