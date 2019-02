Rugby, gli Under liguri in campo per il festival regionale

Recco. Si è disputato ieri a Recco, domenica 3 febbraio, il festival regionale Under 14.

Importante in questi festival non è il risultato, ovviamente, ma porre le basi per creare una formazione che andrà a difendere i colori regionali nei vari tornei programmati da febbraio in poi.

Paul Marshallsay è uno dei tecnici che segue con scrupolo questa attività e dice: “Intanto importante in questi confronti contava che i ragazzi si divertissero, in quanto giocare in selezione deve risultare un vero piacere per loro come lo è per noi. E per noi tecnici serviva ovviamente visionare questi ragazzi per poter scegliere la formazione in vista dei futuri tornei. Abbiamo le idee più chiare, siamo contentissimi di molti di loro, si è visto il lavoro fatto in precedenza quindi direi che anche questo momento è estremamente positivo. Andremo incontro a confronti di un alto livello, alla fine questi ragazzi sono in queste selezioni per crescere tecnicamente, poi se arriva anche qualche risultato è bene, ma determinante per loro è misurarsi con avversari più forti di loro”.

Centro/Levante – Ponente 50-20

Marcatori: p.t. 1° m Nonnis, 3° m Morgante, 7° m Pasini, 9° m Morgante, 10° m Barigione, 13° m Pasini, 15° Morgante, 17° Mugnaini, 23° m Barigione; s.t. 6° m Orsonni, 9° m Bissardi, 13° m Pasini, 16° Pelle, 19° m Barigione.

Arbitro: Cassinelli

Under 14 Centro/Levante: Pasini, Orsoni, Rivetta, Calvi, Barigione, Moretto, Bastianutti, Testa Caponetto, Sinelli, Morgante, Parodi, Lertora, Ben Hassine, Sberna, Mugnaini, Solari, Benvenuto, Guastini, Consoli, Prosperi. Provenienti dai club Cus Genova, Amatori Genova, Pro Recco, R.C. Spezia.

Under 14 Ponente: Moreni, Volpe, Caroti, Vannoni, Rossi, Marchetto, Bruzzone, Orlandi, Doria Miglietta, Devia, Nonnis, Bissaldi, Pelle, Tripodi, Pangallo. Provenienti dai club Province dell’Ovest, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest, Savona, Imperia, Sanremo.

Tecnici di selezione: Fabio Damonte (Ponente) e Paul Marshallsay (Centro/Levante). Assistenti tecnici: Ulisse Becher (Ponente) e Andrea Di Patrizi (Centro/Levante).

A Recco si è sviluppato, domenica mattina, anche il festival Under 16/15, organizzato dal Comitato regionale ligure, e a fine test il savonese Andrea Costantino ha voluto sottolineare che “in questo staff tecnico io e Cartoni seguiamo da vicino gli Under 16, mentre gli Under 15 sono curati da Tedone e Galli. Quattro tecnici per una cinquantina di ragazzi. Il gruppo dei più grandi si conosceva già dall’anno scorso, hanno già vissuto una esperienza di selezione, e quindi apprendendo un poco più di automatismi, e comunque l’anno di età in più rispetto ai compagni lo si è potuto evidenziare. Giovedì sera a Cogoleto è previsto un ultimo allenamento per gli Under 16 e domenica è prevista la trasferta a Badia Polesine per un torneo con avversari di prestigio come il Veneto, la Lombardia ed il Piemonte”.

Under 16 (2003) – Under 15 (2004) 50-15

Marcatori: p.t. 3° m Repetti, 4° m Brancaleone, 7° m Fiocchi, 9° m Barisone, 10° m Papini, 14° m Barisone, 21° m Armanino, 24° Esposito, 26° m Capurro, 30° m Battegazzore; s.t. 9° m Ferrari, 13° m Nani, 19° m Satta.

Arbitro: Costa

Under 16: Baudo, Fiocchi, Abu, Grasso, Barisone, Bove, Rapetti, Schiappa, Branca, Lepri, Armanino, Papini, Albarino, Ferrari, Longo. Subentrati: Olivari, Capurro, Scopinich, Moresco, Bennati, Granzella, Grassi, Natale.

Under 15: Guastamacchia, Bovero, Wu, Nunziata, Donda, Famà, Quiroga, O’Connor, Sbarbori, Bruzzone, Esposito, Fasce, Schenone, Navone, Chiappori. Subentrati: Satta, Vandelli, Locatelli, Davini, Ernest, Nani, Sorci, Quadrelli, Guccinelli.

Tecnici: Rocco Tedone, Gianluca Cartoni, Diego Galli, Andrea Costantino.