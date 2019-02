Rugby, giovani in campo nel weekend: i risultati

Savona. È stata una domenica del tutto particolare che ha visto i cadetti della Pro Recco, dopo un confronto molto combattuto, superare i Lions Tortona rilanciandosi alla caccia dei playoff per la Serie C1, sempre più incerti.

Si sono giocati anche altri test giovanili con gli Under 14, con buon esordio a Savona dell’arbitro di Recco, Luana Allamandola, e le attività di selezione Under 15 (classe 2004) fra i Comitati di Liguria e Piemonte, e l’altro torneo fra Under 16 sviluppatosi a Badia Polesine dove la selezione ligure ha offerto una maiuscola prestazione con avversari di alto livello tecnico.

Domenica prossima, intanto, riprenderanno i campionati nazionali.

Di seguito risultati e classifiche dei campionati che coinvolgono le società liguri.

Serie C/2 Liguria/Piemonte Girone 2 (recupero)

Pro Recco/B – Lions Tortona 22/10

Classifica: Rugby Club Spezia 22, Golfo dei Poeti Spezia e Pro Recco/B 19, Lions Tortona 16, Monferrato/B 7, CUS PO 1.

Under 16 Territoriale Girone 1 (recupero)

Chieri – Monferrato 0/36

Classifica: CUS Torino 46, Monferrato 45, Moncalieri 26, Chieri 22, FTGI Rugby Ligues2 16, Volvera –8.

Under 14 II Fase (XV giornata)

Pro Recco – Province dell’Ovest 1 17/55

R.C. Spezia – Cus Genova 1 35/28

Savona – Imperia 26/38

Under 15 Competizione C.R.

Liguria – Piemonte 20/45

Under 16 Competizione C.R.

Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte

A Badia Polesina la Liguria (nella foto) ha presentato in campo alternando i propri seguenti atleti: Pietro Papini, Riccardo Granzella, Riccardo Lepri, Luca Grassi (Cus Genova), Riccardo Grasso, Orlando Baudo, Guglielmo Armanino, Alessio Longo (Amatori Genova), Luca Barisone, Andrea Capurro, Abete Rizzo, Pietro Bennati, Nicolas Albarello, Daniel Schiappacasse (Pro Recco), Edoardo Brancaleone (RC Spezia), Giacomo Federico Repetti, Luca Battegazzore, Fabio Dianti, Nicolas Ferrari, Claudio Caminata, Furio Scopinich (Province dell’Ovest), Daniele Nani, Giordano Scaletta (Savona).