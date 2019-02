Savona. Il Savona torna in campo al Carlini di Genova, domenica 17 febbraio alle ore 14,30, per affrontare la Cadetta del Cus in una delle partite più interessanti del girone di andata della poule Promozione.

Innanzitutto si cercherà di capire come hanno influenzato due settimane di stop agonistico per lasciare tutto lo spazio alla Nazionale impegnata nel Sei Nazioni; il responso della prima giornata del girone Promozione aveva decretato vittoria per Savona sul Rivoli e sconfitta del Cus Genova ad Imperia.

La sconfitta del Cus Genova è stata una sorpresa, in quanto l’incontro fra le due prime dei rispettivi gironi avrebbe fatto supporre un equilibrio ben maggiore del 40-5 decretato dal campo. La squadra, lo ricordiamo, è di fatto la compagine riserve della senior in Serie A; possiamo pensare che sia stata penalizzata mandando giocatori nel top team, oppure che si tratti di un episodio isolato o, terza ipotesi, un’involuzione di una squadra che ha perso compattezza.

Comunque sia l’incontro casalingo col Savona porterà ad un incontro molto combattuto, dove i trenta in campo daranno il massimo in una sfida da sempre molto sentita. Il girone preliminare aveva decretato un pareggio a Savona (10 a 10) ed una vittoria di misura per i padroni di casa a Genova (16-13).

In casa Savona le due settimane sono state sfruttate per migliorare il gioco collettivo, senza dimenticare un profondo ripasso delle tecniche individuali: non serve mettere in campo tattiche e giochi perfetti se sul più bello si sbaglia un passaggio o una ricezione, la crescita deve quindi seguire le due strade per poter portare risultati. Quest’anno Costantino è riuscito ad elevare la caratura media sia della squadra che dei singoli giocatori ed un incontro di livello come quello di domenica permetterà di avere preziose indicazioni.

Nel settore giovanile la FTGI Rugby Ligues Under 18 gode di un turno di riposo mentre l’omologa Under 16 se la vedrà in trasferta con l’Union Riviera, domenica alle ore 11.

L’Under 14 ospiterà, domenica alle ore 11 alla Fontanassa, un triangolare con Amatori Genova e Cus Genova 1, mentre il settore minirugby sarà a Sanremo con l’Under 12 e ad Imperia con l’Under 10, 8 e 6.