Rinnovo all’Anpi di Leca d’Albenga: Ester Bozzano presidente

Albenga. Sono stati rinnovati gli organi dirigenti della sezione Anpi di Leca d’Albenga “F.Cascione”.

Ancora una donna alla presidenza della associazione, Ester Bozzano, 53 anni dipendente pubblica, che avrà al suo fianco come vice-presidenti Martina Frisiani Parisietti, 33 anni, insegnante e Giuseppe Gerini, memoria storica della sezione. Confermati Paola Bruzzone e Alessio Savona segretari e tesoriere Claudio Recagno.

I nuovi eletti e gli associati hanno ringraziato il presidente uscente Gabriella Basso che con la sua lunga esperienza ha fatto crescere in questi anni il circolo.

Molti sono gli impegni che come ogni anno l’Anpi di Leca d’Albenga porta avanti: il primo sarà la grande festa per l’8 marzo, che quest’anno si svolgerà nel salone Uccio Gallinaro dell’Ortofrutticola a Bastia d’Albenga e contemporaneamente si lavorerà per il concorso presso le scuole medie giunto alla IV Edizione.

“Sento forte l’impegno – afferma la neo presidente Ester Bozzano – di portare avanti con le future attività di questa sezione, valori come la libertà e la democrazia, che non devono mai essere dati per scontati e cercheremo di implementare la nostra abituale attività con iniziative rivolte ai giovani che dovranno un domani a loro volta diffondere e controllare che questi valori vengano rispettati e fare fronte ad ogni forma di razzismo e sessismo”.