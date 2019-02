Ringraziamento al personale sanitario del pronto soccorso e della medicina d’urgenza del Santa Corona

Buongiorno Direttore,

mia moglie Graziella, in seguito ad un trauma cranico, è stata ricoverata in Pronto Soccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 24 febbraio e successivamente in Medicina d’Urgenza il 25 e 26 febbraio.

A questo proposito volevo enfatizzare la grande disponibilità ed efficienza da parte del personale medico ed infermieristico. Purtroppo solo chi ha a che fare con questo reparti riesce comprendere come queste persone, benchè operino sempre in regime di estrema urgenza e difficoltà, abbiano cura del malato con grandissima professionalità ed umanità.

Mi farebbe piacere che lo segnalaste in quanto, in Italia, si parla solo di malasanità dimenticando troppo spesso di apprezzare il nostro sistema sanitario che, a differenza di quanto succede in tanti altri paesi, ci dà più di quello che noi siamo capaci di apprezzare.

Grazie ancora a tutti coloro che ci hanno aiutato.

Antonello Zangari