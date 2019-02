Rialto. “Lavori pubblici essenziali, specie per la messa in sicurezza e la riqualificazione urbana, oltre alle attività di manutenzione del territorio”. Così il sindaco di Rialto, Valentina Doglio, traccia un primo bilancio di otto mesi di amministrazione comunale nel piccolo comune dell’entroterra finalese.

“Sono stati terminati i lavori di ripristino dei due dissesti ancora in corso d’opera, lo sfalcio strade delle strade comunali, l’ampliamento del cimitero di Vene e la pulizia di alcuni tratti di rii. Sono quasi terminati gli interventi di riqualificazione della frazione Berea, che si sono protratti per buona parte del 2018. Il valore dell’appalto ammonta a circa 400.000 euro, interamente finanziati” afferma il primo cittadino di Rialto.

Tra gli investimenti citati dal sindaco Doglio: “L’amministrazione comunale ha deciso di puntare su una manutenzione più autonoma delle proprie strade comunali; è per questo motivo che, grazie all’investimento di parte dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, si è provveduto all’acquisto di uno spargisale. La nuova attrezzatura è stata montata sul mezzo operativo comunale che, in questo modo, potrà essere utilizzato contemporaneamente come spartineve e spargisale, accorciando e ottimizzando i tempi di intervento”.

Altra novità del 2018 per Rialto è stata l’istituzione del “Premio del Fuco”: “Il Consiglio Comunale ha voluto riconoscere e premiare quelle persone che, nel 2018, si sono distinte in modo consapevole e del tutto naturale contribuendo a fare del bene a persone e al territorio rialtese”.

Ma c’è stato spazio anche al ritorno di antiche tradizioni: “In occasione di ogni nascita, il suono delle campane a festa comunicherà il nuovo arrivo nella comunità”.

Infine, il sindaco Doglio ricorda anche l’istituzione della pagina Facebook del Comune: “Volevamo intervenire anche sul fronte della comunicazione: in questo spazio ognuno di noi potrà fare segnalazioni, inviare e ricevere tempestivamente informazioni e comunicazioni., interagire con il Comune per ogni segnalazione o altro” conclude.