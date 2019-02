Regione, slitta al 30 giugno il termine per avviare l’apertura dei cantieri scuola lavoro rivolti agli over 60

Regione. “La Regione Liguria ha prorogato al 30 giugno 2019 il termine per avviare l’apertura dei Cantieri Scuola Lavoro di cui alla Linea C del Piano Over 40 ‘Invito a presentare progetti per la realizzazione di Cantieri Scuola e Lavoro a favore delle persone con più di 60 anni di età’, ammessi a finanziamento ai sensi della delibera di Giunta regionale 1194/2017”.

Lo ha fatto sapere il presidente del gruppo Forza Italia Angerlo Vaccarezza, che ha proseguito: “ La Linea C del Piano Over 40 prevede interventi per l’impiego in attività di pubblica utilità – appunto questi Cantieri della durata di 12 mesi – che consentano l’avvicinamento alla pensione delle persone che abbiano superato i 60 anni, disciplinando il loro inserimento presso i Comuni e gli Enti Parco della nostra Regione”.

“Lo scorso 18 gennaio il Settore Politiche del Lavoro ha effettuato una ricognizione presso la Città Metropolitana di Genova e le Province liguri circa lo stato di avanzamento dei Cantieri Scuola e Lavoro over 60 ammessi a finanziamento, ricognizione dalla quale è emerso che molte delle Amministrazioni proponenti non abbiano ancora avviato il proprio cantiere, pur rimanendo ferme nell’intendimento di farlo”.

“La maggioranza dei Comuni della Liguria è costituita da centri con un numero di abitanti inferiore a 3000 e questi piccoli Comuni stanno vivendo un momento di grande difficoltà a causa delle problematiche di carattere economico e finanziario che spesso impediscono anche di impiegare personale in lavori di pubblica utilità”.

“La Regione ha ritenuto opportuno rimuovere ogni ostacolo possibile per facilitare la massima adesione ai Cantieri Scuola e Lavoro anche da parte dei piccoli Comuni e dei loro Consorzi, a vantaggio delle persone over 60 in ragione della loro oggettiva difficoltà al reinserimento nel mondo del lavoro. Il provvedimento in questione è pubblicato integralmente sul sito internet della Regione Liguria e sul portale regionale Io Lavoro Liguria”, ha concluso Vaccarezza.