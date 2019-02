Regione, Rossetti (Pd): “Che fine hanno fatto voucher e contributi per l’abbattimento delle rette degli asili nido?”

Regione. “Che fine hanno fatto i voucher regionali e i contributi legati alle convezioni per l’abbattimento delle rette degli asili nido?”.

A domandarlo è il consigliere regionale del Pd Ligure Pippo Rossetti, che ha proseguito: “Le strutture convenzionate genovesi dicono che queste riduzioni, già assegnate formalmente alle famiglie, non siano mai arrivati in Comune e quindi, da mesi, i genitori sono costretti ad anticipare soldi che non dovrebbero sborsare”.

“Pare che la pratica si sia arenata tra il passaggio dalla Regione agli Ufficio comunali: ma in attesa di saperne di più intanto, molte famiglie liguri non riescono a esercitare un loro diritto. Una situazione assurda che va chiarita al più presto. Sul piano del metodo suggeriamo di utilizzare gli organi istituzionali in cui Comuni e Regione possano allineare tempistiche e modalità nell’interesse dei cittadini”.

“Presenterò subito un’interrogazione in Consiglio regionale per capire dove sia il disfunzionamento che sta causando questi ritardi e quale sia, in tutto questo, il ruolo dell’Ente regionale. Parliamo di un servizio primario e fondamentale per famiglie in difficoltà. Dopo aver promesso di ridurre le rette, costringere le famiglie a pagare l’intero importo rende la vita molto difficile ai genitori più deboli”, ha concluso Rossetti.