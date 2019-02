Regione, piazze e strade più sicure in Liguria. Senarega (Lega): “1.7 mln di euro per videosorveglianza in 18 Comuni”

Regione. “Dalle parole ai fatti. Non solo le altre novità del Decreto Salvini. Piazze e strade della Liguria più sicure anche con la tradizionale videosorveglianza. Per la nostra regione sono in arrivo dal Viminale i primi fondi destinati a 18 Comuni, che ammontano a 1.691.600 euro”. Ad annunciarlo è Franco Senarega, capogruppo regionale della Lega Nord.

Si tratta dei primi interventi concreti in quanto il Governo ha già stanziato 90 milioni di euro previsti dalla legge su Sicurezza e Immigrazione. L’obiettivo è migliorare il controllo sul territorio con una particolare attenzione ai centri più piccoli.

I Comuni savonesi a cui spettano i fondi sono Alassio (57.600 €), Andora (44.800 €), Calice Ligure (62.000 €), Pietra Ligure (92.431 €) e Spotorno (86.990 €) per un totale in provincia di Savona di 343.821 euro.

Nella Città Metropolitana di Genova arriveranno 235.308 euro, nella provincia di Imperia 623.115 euro mentre in quella de La Spezia 489.355 euro. Nel dettaglio in provincia di Genova le città che beneficeranno dei finanziamenti sono Crocefieschi (58.797 €), Santa Margherita Ligure (104.644 €) e Zoagli (71.866 €), nell’imperiese Cervo (30.000 €), Diano Castello (20.000 €), Ospedaletti (30.000 €), Pornassio (108.115 €), Sanremo (335.000 €) e Vallecrosia (100.000 €), nello spezzino Borghetto Vara (35.428 €), Monterosso al Mare (195.881 €), Riomaggiore (215.696 €) e Varese Ligure (42.350 €).