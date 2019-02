Regione Liguria, approvato lo schema di accordo per l’attuazione del progetto Vigour

Regione. La giunta di Regione Liguria ha approvato lo schema di accordo tra la U.l.s.s. 4 Veneto orientale e gli Enti affilati – tra cui appunto la Liguria – per l’attuazione del progetto Vigour “Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe”, della durata di 36 mesi, a valere sul Programma di finanziamento Salute Pubblica 2014 – 2020.

“Questo progetto, – ha spiegato il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, – mira a sostenere efficacemente gli enti coinvolti nella progettualità, nella realizzazione di riforme e di modernizzazioni dei loro sistemi assistenziali tramite l’implementazione di schemi di cura integrati innovativi, capitalizzando anche i risultati di precedenti progettualità particolarmente di successo”.

“È previsto uno scambio di conoscenze e apprendimento reciproco tra gli enti interessati e un ampio programma di divulgazione dei risultati ottenuti, mediante l’utilizzo di un sito web, social media, stampati e pubblicazioni, con possibilità di diffusione delle esperienze maturate dai partecipanti al progetto anche ad altri enti non partecipanti, attraverso dei webinar (seminari online) dedicati”, ha concluso.