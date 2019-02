Regione, inaugurati i corsi per “tecnico superiore Ict per l’industria 4.0”

Regione. Inaugurati questa mattina nella sede di Liguria Digitale a Erzelli i corsi per “Tecnico superiore Ict per l’Industria 4.0” promossi e gestiti dalla Fondazione Its-Ict (Istituto Tecnico Superiore – Information e Communication Technology) con il sostegno di Regione Liguria e Miur.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta a Orientamenti 2017 – commenta l’assessore alla formazione Ilaria Cavo – L’Its-Ict (legato all’innovazione tecnologica) non solo raddoppia (attivando per la prima volta due corsi anziché uno) ma si potenzia spostando il baricentro a Erzelli, come avevo proposto un anno e mezzo fa convinta che il trasferimento fosse un modo per garantire una platea sempre più ampia di studenti iscritti. I due corsi presentati oggi, uno per lo sviluppo software e l’altro per la gestione della digitalizzazione, porteranno 50 ragazzi in aula, il doppio rispetto ai precedenti. Sono corsi di specializzazione post diploma, potrebbero essere definiti ‘corsi supertecnici’ che hanno un esito occupazionale oltre l’80 per cento grazie alla presenza delle aziende nella fondazione Its e all’alta richiesta del settore. Dobbiamo cogliere ogni occasione per potenziare la formazione in campo digitale e per far capire a i giovani che questo è uno dei settori in cui esiste un gap tra le richieste delle aziende liguri e le figure (poche) pronte sul mercato per ricoprire i ruoli più ricercati”.

“L’annuncio di oggi – prosegue l’assessore – è un segnale importante ed è il risultato di un gioco di squadra che ha visto la regia da parte di Regione Liguria e la fattiva collaborazione del presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, del presidente della Fondazione Its-Ict Guido Torrielli e di Paolo Piccini, nel doppio ruolo di amministratore unico di Liguria digitale e presidente del Digital innovation hub Liguria. Regione Liguria, da parte sua, ha stanziato oltre 770 mila euro per sostenere un settore, quello della formazione digitale, in cui crede moltissimo, e che è certamente strategico”.

“La scelta di portare i corsi a Erzelli – spiega l’assessore – è davvero importante: la sede sulla collina racchiude il meglio dell’high-tech e dello sviluppo digitale della Liguria, un polo d’eccellenza a livello nazionale, permette di creare un volano e dà la possibilità ai ragazzi che lì fanno alternanza scuola-lavoro di conoscere l’opportunità di corsi post diploma e di sceglierli”.

Oggi passo avanti importante anche per l’altro Its genovese, l’Accademia della Marina mercantile: presentato oggi il nuovo simulatore per la formazione degli ufficiali e degli allievi ufficiali, dedicato all’uso del radar in navigazione, per la ricerca e il salvataggio.

“L’accademia della marina mercantile – conclude l’assessore – è uno degli Its più forti e attivi, ha saputo diramarsi sul territorio, proporre un numero di corsi sempre maggiori su tutto il territorio, da Arenzano a Lavagna: corsi Its che creano volano anche per corsi di formazione più brevi. È un modello che può essere replicato e preso a esempio anche dalle altre fondazioni Its presenti in questa regione. Quello che mi auguro è che studenti e famiglie capiscano sempre di più l’importanza di questi corsi post diploma, di formazione alta e specializzata, con alte prospettive occupazionali nei settori più trainanti della nostra economia”.