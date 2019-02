Regione, De Paoli (Lega): “Rilascio patentini per verifiche impianti termici sotto diretto controllo della Regione”

Regione. Questa mattina durante la seduta della IV commissione consiliare Territorio e Ambiente è stato approvato all’unanimità il testo del disegno di legge che riconosce alla Regione Liguria la competenza per il rilascio dei patentini di primo e secondo grado ai fini dell’abilitazione al controllo e alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW”.

Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Giovanni De Paoli (Lega), che ha proseguito: “Inoltre, con questo disegno di legge viene attribuita a Regione Liguria anche la disciplina dei relativi corsi di formazione e le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro regionale degli abilitati alla conduzione degli impianti termici”.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la ‘sburocratizzazione’ in un settore importante e per fare più chiarezza in materia di controlli nel caso di inadempimento degli obblighi previsti”, ha concluso De Paoli.