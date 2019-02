Regione, cambio al vertice dell’Ente Bilaterale per l’Artigianato: Angelo Matellini è il nuovo presidente 

Regione. Angelo Matellini, già segretario Cna Liguria, è il nuovo presidente di Eblig (Ente Bilaterale per l’Artigianato Ligure).

“Per il 2018, – ha spiegato il neo presidente, – sono state stanziate risorse per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese e dei loro collaboratori e dipendenti per attività ed eventi della propria attività lavorativa. Sono previsti sostegni economici alle imprenditrici e artigiane che lo scorso anno sono diventate mamme”.

“Sono presenti incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato o hanno trasformato i contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, e sostegni economici alle imprese che hanno ristrutturato in applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro o hanno affrontato spese per marchi, brevetti o certificazioni aziendali e ambientali”.

“Ricordo inoltre il Fondo di Solidarietà Bilaterale (Fsba), che interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a Eblig/Fsba con prestazioni integrative in caso di riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale, dato che le piccole imprese non hanno l’istituto della Cassa Integrazione”.

“Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, costituito nel 2012 e autorizzato ad operare nel 2015, è il fondo che assicura mirate prestazioni di sostegno al reddito agli 800mila lavoratori delle imprese artigiane attualmente iscritti al fondo a livello nazionale, ha natura obbligatoria per tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di occupati”.

“Rappresenta l’unico strumento utile per mantenere, nei periodi di crisi, complessivamente i livelli occupazionali e per non disperdere quel patrimonio di competenze e conoscenze tipico delle imprese artigiane, in un comparto tradizionalmente privo di strumenti di sostegno al reddito che la legge garantiva solo alle imprese industriali”.

“A livello nazionale fino ad oggi le richieste di prestazione sono state per 13.309 lavoratori, l’incidenza percentuale delle domande presentate dalla Liguria rispetto al dato nazionale è dello 0,4 per cento. Sono state presentate 47 domande di prestazioni a sostegno del reddito per un totale di 140 dipendenti”, ha concluso Matellini.