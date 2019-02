Razzismo, Larosa (Mdp): “A Savona ci sarà una manifestazione importante e noi ci saremo”

Savona. “Sarà un’importante manifestazione quella di venerdi contro il razzismo a Savona”.

Lo afferma l’ex consigliere provinciale ed esponente di Articolo Uno-Mdp Federico Larosa, “saremo presenti con una nostra delegazione al corteo antirazzista che si svolgerà venerdi insieme a molti studenti e simpatizzanti” aggiunge.

“E’ significativo -aggiunge- che in un momento come quello che sta vivendo l’Europa dove forte soffiano i venti di destra e dei populismi, ci sia anche un’altra Europa fatta di tanti cittadini e cittadine pronti a sfilare in nome dei valori di giustizia, uguaglianza e solidarietà”.

“Saremo presenti, inoltre, insieme a tante associazioni anche per sollecitare il nostro governo ad un cambio di rotta, rispetto le ultime scelte fatte in materia di accoglienza e immigrazione” conclude Larosa.