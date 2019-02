Savona. Va alla Rari Nantes Savona il derby salvezza giocato alla Vassallo di Bogliasco. In una sfida decisiva per il prosieguo della stagione i biancorossi allenati da Alberto Angelini si impongono con grinta e determinazione sulla squadra di casa con il risultato di 7 a 6, bissando così il successo dell’andata.

Gara come da pronostico incentrata su un profondo equilibrio e giocata sul filo dei nervi con le due squadre incapaci di fare lo strappo decisivo in grado di sbilanciare il punteggio da una parte o dall’altra. Alla fine la decidono gli episodi e soprattutto la maggior precisione ad uomo in più degli ospiti ben più abili dei bogliaschini nello sfruttare le superiorità numeriche ricevute.

I primi due parziali si chiudono entrambi sul 2 a 2 con i savonesi trascinati dagli acuti di Milakovic, autore di una tripletta, e Vuskovic, ed il Bogliasco che si affida al rigore di Lanzoni e alle reti in superiorità di Di Somma, Gambacorta e Ravina.

Il copione non si ripete nel terzo tempo quando, dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa ad opera di Lanzoni, a segno ancora dai cinque metri, il Savona chiude la porta e mette la testa avanti con le segnature di Caldieri e Colombo.

In avvio di ultimo quarto, dopo 2’18”, arriva il massimo vantaggio ospite con Vuskovic che finalizza una superiorità in controfuga. Nel ribaltamento di fronte Ravina rimette in scia i levantini che però nel finale non hanno più energie per acciuffare il pareggio, nonostante i biancorossi perdano Ettore Novara e Bianco per raggiunto limite di falli.

La situazione di classifica dei biancorossi migliora notevolmente: salgono in decima posizione, al fianco del Trieste, sorpassando la Canottieri Napoli. Il Bogliasco, ultimo, è ben 8 punti più sotto. Le vittorie in questo campionato ora sono cinque.

La Rari Nantes Savona tornerà in vasca, per la 20ª giornata di campionato, sabato 2 marzo, nella piscina Zanelli di corso Colombo, contro il Posillipo. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 17.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Rari Nantes Savona 6-7

(Parziali: 2-2, 2-2, 1-2, 1-1)

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, A. Di Somma, Fracas, G. Guidi, Ravina 2, Gambacorta 1, Monari, Guidaldi, M. Guidi, Puccio, Lanzoni 3, Di Donna. All. Daniele Magalotti

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Caldieri 1, Vuskovic 2, L. Bianco, Bertino, Piombo, Milakovic 3, Grossi, G. Novara, E. Novara, Colombo 1, Missiroli. All. Alberto Angelini

Arbitri: Filippo Gomez (Napoli) e Giovanni Lo Dico (Capaci). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Usciti per limite di falli E. Novara e Bianco nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 4 su 13 più 2 rigori segnati, Savona 6 su 11.