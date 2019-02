Rapine ad Albenga, Calleri: “Ottimo lavoro delle forze dell’ordine, ora la giustizia faccia il suo corso”

Albenga. “Ottimo lavoro da parte delle forze dell’ordine, a cui va un enorme ringraziamento per il costante servizio a protezione del territorio”.

Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco per il centro destra ad Albenga, commentando la notizia dell’arresto del bandito che assaltato la farmacia di via Milite Ignoto.

“Pieno sostegno agli uomini e alle donne in divisa. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso con una adeguata punizione al responsabile. E non di trovare tra qualche giorno il ladro nuovamente a piede libero, pronto per agire ancora”.