Rapina alla farmacia di via Milite Ignoto, Cangiano: “Ottimo lavoro di carabinieri e polizia locale”

Albenga. Arresto del rapinatore della farmacia di via Milite Ignoto e arriva il ringraziamento da parte del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano ai carabinieri della compagnia ingauna.

“Ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto, ma anche la dipendente comunale della farmacia per il coraggio e l’attaccamento dimostrato. Si tratta della conferma dell’ottimo lavoro che la nostra amministrazione sta svolgendo in tema di sicurezza.

Ma non è mancato un appello al Ministero dell’Interno: “Da tempo chiediamo maggiori forze, un implemento degli uomini che possano garantire sicurezza in città. Speriamo questo appello non resti inascoltato”, ha concluso il primo cittadino.